神戸市は、16日、総額2兆146億円に上る令和8年度（2026年度）当初予算案を発表した。一般会計や企業会計の減少を受け、前年度比184億円の減少となった。このうち一般会計は9778億円で、前年に比べ281億円減少した。一般会計9778億円のうち、35.1％にあたる3436億円を市税収入で賄う。個人所得の増加や企業業績の向上、家屋の新築などによる固定資産税の増加などにより、過去最大規模となった。久元喜造市長は会見で、「神戸の