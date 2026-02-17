ドル円は153円割れ付ける＝東京為替 ドル円は昨日のドル買い円売りからの調整もあり、やや上値が重い展開。一時152円99銭と153円割れを付けた。ユーロ円が181円16銭を付けるなど、円高が優勢。 USDJPY 153.03