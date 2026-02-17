秋田朝日放送 去年＝２０２５年に秋田県内で発生した特殊詐欺やＳＮＳ型投資詐欺などの認知件数はあわせて１８２件で、被害総額は１３億１６００万円余りに上っています。 このうち特殊詐欺は９９件で、あわせておよそ７億４１３９万円の被害がありました。統計を取り始めた２００４年以降最も多くなっています。特殊詐欺の手口では、ニセ警察官に捜査名目で金をだまし取られるケースが急増していて、３９件でおよそ