奈良県立民俗博物館では３月２２日まで、スポット展「古民家でひなまつり」を開催している。同展では、桃の節句に合わせ、古民家「旧赤土家離座敷」に昭和期の雛（ひな）人形（八段飾り）を展示。古民家の落ち着いた佇まいの中で、華やかな雛飾りを見ながら、ひなまつりの季節感や当時の暮らしの雰囲気を体感できる。また、会場となる大和民俗公園の「みんぱく梅林」は、県内有数の梅の名所。本展の会期は園内の梅の開花時期と