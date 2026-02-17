NHKは、3月30日に番組改定を実施。NHK BSプレミアム 4K(BSP4K)にて、「ふしぎの海のナディア」の4Kリマスター版を、毎週日曜日9時から放送する。 ふしぎの海のナディアは、1990年4月から翌年4月にかけてNHK総合でテレビ放送されたアニメ。 ジュール・ベルヌ原作「海底二万海里」「神秘の島」にヒントを得て新たに書き下ろした夢と冒険の物語で、ブルーウォーターという不思議な宝石を持つ少