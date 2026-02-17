侍ジャパンの井端弘和監督が１７日、巨人の宮崎２軍キャンプが行われている「ひなたひむかスタジアム」を電撃訪問。石井琢朗２軍監督とあいさつを交わし、約１０分間談笑した。井端監督は通算１９１２安打、石井２軍監督は同２４３２安打。２人合わせて４３４４安打のレジェンド同士が、ともにグラウンドの選手を見つめた。