◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）巨人の丸佳浩外野手が１７日、ロッテとの練習試合で先制の適時打を放った。「２番・左翼」でスタメン出場。０―０の３回に無死一、二塁でロッテの２番手・吉川から左越え適時打を放って先制点を奪った。１９年目のベテランは通算２０００安打まで残り７１本となっている。