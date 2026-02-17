◆練習試合巨人−ロッテ（１７日・那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が「３番・右翼」でスタメン出場し、１５日の練習試合・広島戦（那覇）に続いて猛アピールに成功した。１点リードの３回無死一、二塁。ボール球を悠然と見送ってストレートの四球。無死満塁と好機を拡大した。１５日の広島戦で５打席に立って３四球。ストライクからボールになる変化球を見極めて四球を選ぶなど、対応力を示していた。この