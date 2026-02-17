広島地検は、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪で、広島東洋カープの羽月隆太郎容疑者を起訴しました。医薬品医療機器法違反の罪で起訴されたのは、広島東洋カープの羽月隆太郎被告（25）です。起訴状によりますと、羽月被告は去年12月16日ごろ、広島市中区の自宅で指定薬物のエトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」を若干量加熱し、気化させて吸引し、使用したとされています。カープ球団の鈴木清明球団本部長は報道陣に対し