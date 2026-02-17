きょう昼ごろ、札幌市西区のアパートで火事があり、住人とみられる70代の女性が病院に運ばれました。アパートの窓から噴き出す真っ赤な炎と大量の煙。きょう午前11時すぎ、札幌市西区にある木造2階建てのアパートから火が出ました。警察によりますと、火元となった2階の部屋に住むとみられる70代の女性が病院に運ばれました。女性は会話ができる状態だったということです。消防に通報した人「2階の窓からかなりの勢いで煙が上がっ