神奈川県警第2交通機動隊の巡査部長らが速度違反の取り締まりなどでうその書類作成を繰り返していた問題で、県警の今村剛本部長は17日、県議会で「ご迷惑とご心配をおかけしていることをおわび申し上げる」と謝罪した。