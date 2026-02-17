ロックバンド「ゴダイゴ」が17日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。ベースのスティーブ・フォックス（72）が職業を明かす場面があった。司会の黒柳徹子はバンドについて「平均年齢72歳。昨年は全国ツアーをなさいました。多くのファンを魅了しました」と説明。キーボードのミッキー吉野、ボーカルのタケカワユキヒデ、ギターの吉澤洋治、ドラムのトミー・スナイダー、スティーブを紹介した。