三条市で割烹や結婚式場の運営を行う会社が17日、新潟地方裁判所から破産開始手続きの開始決定を受けたことが分かりました。民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと破産手続きの開始決定を受けたのは三条市の角屋です。角屋は1897年に鮮魚商として創業、その後1973年に法人改組された結婚式場の運営会社で、三条市内で「ザ・ガーデンテラスおゝ乃」、割烹「餞心亭（せんしんてい）おゝ乃」を経営し