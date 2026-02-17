日本バスケットボール協会は2月17日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2に向けた日本代表（FIBAランキング22位）の直前合宿にジャン・ローレンス・ハーパージュニア（サンロッカーズ渋谷）を追加招集することを発表した。 同日より沖縄サントリーアリーナにて合宿を実施。当初は15名が名を連ねていたが、ハーパージュ