日本エアーテックは安い。１６日取引終了後、２６年１２月期単独業績予想について売上高を１４０億円（前期比１．１％減）、営業利益を１１億５０００万円（同１．２％減）と発表。今期に予定していた工事案件が想定より早く進行し、前期の売り上げに取り込まれた影響を反映した。配当予想は５５円（前期同額）とした。減収減益の見通しをネガティブ視した売りが出ている。 なお、同時に発表した２５年１２月期決算は