扶桑化学工業は新値追い。ＳＢＩ証券が１６日、扶桑化学の目標株価をこれまでの１万円から１万２０００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続している。電子材料と機能性化学品に関して、ＡＩ半導体に利用される微細化のロードマップを考慮すると、２ケタの売り上げ成長は可能だと指摘する。同証券は扶桑化学の２７年３月期営業利益予想を２０６億円から２１４億円に見直した。 出所：MINKABU PRESS