King ＆ Princeが2月16日に放送されたTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、「Waltz for Lily」と「Theater」の2曲を披露。グループ公式Xと番組公式Xでそれぞれの衣装のオフショットが公開された。 【写真】King ＆ Princeオールホワイト衣装＆ワイドデニム衣装『CDTV』オフショット①～④ ■「Waltz for Lily」と「Theater」で衣装をガラッとチェンジ King ＆ Princeは「Waltz for Lily」を披露