17日14時現在の日経平均株価は前日比412.11円（-0.73％）安の5万6394.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは877、変わらずは49。 日経平均マイナス寄与度は204.56円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が89.58円、信越化 が30.08円、リクルート が26.27円、ファナック が22.9円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を53.15円押し上げている。次いでＴＤ