周南市内の住宅に侵入し現金およそ500万円を盗んだ疑いで周南警察署は17日岩国市に住む20歳の男を逮捕しました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは岩国市由宇町の20歳の無職の男です。警察によりますと男は2025年11月から12月にかけて周南市の75歳の男性の住宅に侵入し現金およそ500万円を盗んだ疑いがもたれています。男と被害者の男性に面識はないということです。警察の調べに対し、男は「お金を盗んだことに間違いありません」と