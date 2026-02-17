2026年2月16日、韓国・イーデイリーは「憲政史上初めて、そろって実刑判決を受けた尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領夫妻が拘置所でソル（旧正月）連休を迎えた」と伝えた。矯正当局は旧正月の期間中、受刑者に特別食を別途、提供しない。家族などとの面会も認めていない。尹前大統領が収監されているソウル拘置所の17日の献立は、朝食が「雑煮、のりのふりかけ、白菜キムチ」、昼食が「牛肉入りみそチゲ、じゃがいもとハムの細