元中日、ソフトバンクの又吉克樹投手（35）が16日（日本時間17日）、メキシカンリーグのユカタン・ライオンズに入団したことが発表された。四国IL・香川から13年ドラフト2位で中日に入団。2022年からはFA移籍したソフトバンクでプレーした。NPB通算503試合に登板し、歴代6位の173ホールドポイントの実績を誇る。身ひとつでメキシコに向かう予定とのことで「まだ想像できないことばかりですが、やるのは野球で変わりません。