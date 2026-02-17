◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール4日目 練習試合 巨人-ロッテ(17日、沖縄・那覇)沖縄・那覇で行われている巨人とロッテの練習試合。この中ではヒヤリとする場面も見られました。これが生まれたのは2回。ロッテの先発・石川柊太投手は2つの四球で2アウト1、2塁とします。ここで打席に迎えたのは巨人・荒巻悠選手。2球目のストレートをはじき返されると、打球は鋭く石川投手のもとに飛びます。顔近くに飛んだ打球でしたが、石