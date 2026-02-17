歌手の山川豊がデビュー４５年を迎えた。記念曲「駅」に加え、兄の鳥羽一郎、おいの木村徹二との共演曲「あぁひとり旅」（いずれもクラウン）を出した。末期がんで闘病しながらの精力的な活動について聞いた。（編集委員西田浩）「がんを宣告された時、もはや歌えないのではとショックを受けた。ただ抗がん剤が効いて、舞台に立って存分に歌えている。その幸せをかみしめています」２０２３年秋にステージ４の肺がんと診断