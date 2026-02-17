◇練習試合巨人―ロッテ（2026年2月17日那覇）巨人のドラフト3位左腕・山城京平投手（22）が、ロッテとの練習試合で先発。プロ初の対外試合でのマウンドに上がった。故郷・沖縄で2回2安打無失点、1奪三振に最速149キロをマークするなど上々の内容を見せた。初回先頭の高部を空振り三振に仕留める好スタートを切ると、この回は3者凡退に抑えた。2回は1死から山口、上田に連打を浴びて1死一、二塁としたが、続く池田を三ゴ