フリーアナウンサーの原千晶が、2月14日までに自身のInstagramを更新。約2カ月半ぶりに朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）のロケに参加したことを報告し、ファンから安堵と祝福の声が寄せられている。原アナは、2025年11月30日の同番組の取材で「SASUKEのエリアを自作で再現している方の施設」を訪問。4枚の板に飛び移りながら移動する『クワッドステップス』を体験中、4枚目の板に飛び移った直後に左足の痛みを訴え、その後