ニトリは2月17日、約1万人の体格データをAIで分析したアルゴリズムに基づき、内蔵エアスプリングの硬さを自動調整する「AIマットレス」を発表。4月下旬より一部店舗およびニトリネットで販売開始する。価格は39万9,900円。AIで分析したデータに基づく自動調整機能を搭載したもので、製品自体にAIの学習機能は搭載されていない。ニトリ「AIマットレス」寝具は「硬め」「柔らかめ」など好みで選ぶことが多い一方で、体格・体圧のかか