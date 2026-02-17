ドジャースレポーターのワトソンさんが復帰ドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが16日（日本時間17日）、米アリゾナ州グレンデールで行われているキャンプに合流した。キャンプインから姿を見せていなかったが、この日から復帰。ファンからは「待ってました」と安堵の声が漏れた。ワトソンさんは、大谷翔平投手や山本由伸投手の囲み取材などで、選手の隣が“定位置”とな