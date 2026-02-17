フィギュアスケートのペア・フリーミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。大逆転を呼び込んだ華麗な演技に海外解説者も脱帽。SPとは違った2人の姿に注目し、「実に見事だったし、