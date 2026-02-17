82MAJOR（撮影＝大橋祐希） 6人組次世代K-popアイドル82MAJOR（エイティトゥーメジャー）が、2月14日に東京Zepp Hanedaで単独公演「82MAJOR CONCERT ＜BEBEOM : BE THE TIGER＞ in JAPAN」を行った。【写真】東京Zepp Haneda熱いパフォーマンスを展開する82MAJOR2023年10月に韓国デビューを果たし、韓国の国番号「82」と「MAJOR」を組み合わせ『韓国を超え世界でメジャーになる』という自信と抱負を現したグループ