◆練習試合巨人−ロッテ（１７日・那覇）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が「３番・右翼」でスタメン出場し、１５日の練習試合・広島戦（那覇）に続いて選球眼の良さを見せた。１点リードの３回無死一、二塁。ロッテの左腕・吉川に対してボール球を悠然と見送り、ストレートの四球。無死満塁と好機を拡大し、追加点に貢献した。皆川は１５日の広島戦で５打席に立って３四球。ストライクからボールになるプロの