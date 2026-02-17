お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（49）が17日、自身のXを更新。“一番美しい”とした四文字熟語を紹介した。【写真】4文字で表現、「一番美しい」言葉投稿で「この世で一番美しい四字熟語」と書き出し、「家賃収入」と記した。この投稿に「美しい」「いい響き」「声に出して読みたい！」など共感のコメントが続々。このほかにも、「1番、嫌いな四字熟語『家賃滞納』」「この世で一番美しい二字熟語『印税』」「好きな