ダイソーで見つけた「レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）」は、220円（税込）という安さを疑うほどのクオリティ！肉厚なレザー調素材が醸し出す上質感は、ビジネスシーンでも気兼ねなく使える「高見え」の代名詞。名刺30枚を収める実力派ケースの、気になる細部までじっくりレビューします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJA