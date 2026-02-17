ダイソーとは思えないデザイン性と、サイズ感に惚れて購入した『ピーナッツガラスジャー』。お高めのキッチングッズ専門店で販売されていそうな、おしゃれなデザインが目を惹きます。ピーナッツのモチーフがあしらわれた、可愛らしい蓋のデザインがポイント♡容量も約5.3Lと超特大サイズで、使い勝手抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ピーナッツガラスジャー価格：￥770（税込）容量（約）：5.3L販売ショッ