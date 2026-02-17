エレコムは、モバイルバッテリーなどの持ち運びや保管に適した「難燃ガジェットポーチ」3製品を2月下旬に発売する。店頭実勢価格は1680円～。 本製品は、表生地にシリコンコーティングとグラスファイバー、裏生地にアルミコーティングとグラスファイバーを使用した2層構造を採用。いずれの生地も難燃性試験（JIS L 1091 A-2法 区分3）をクリアしており、収納物が発火した場合