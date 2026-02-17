18日(水)は、日本海を低気圧が発達しながら進む見込みです。北陸など日本海側の地域では前線の通過にともない、雪や雨の降る天気になるでしょう。18日午前9時の予想天気図です。日本海の北部に低気圧があり、前線をともなっています。18日午後9時の予想天気図では、低気圧は発達しながら北海道付近へと進む込みです。日本海での等圧線の間隔も小さく、北陸などでは風も強まるでしょう。雪と風の予想ですが、18日の午後から寒冷前線