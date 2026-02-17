AIの軍事利用を巡って国防総省とAnthropicの関係が悪化している一件で、国防総省が単なる関係断絶にとどまらず、通常なら外国の敵対者に対して行う「サプライチェーンリスク」への指定を検討していることがわかりました。Pentagon threatens to label Anthropic's AI a "supply chain risk"https://www.axios.com/2026/02/16/anthropic-defense-department-relationship-hegsethPentagon officials threaten to blacklist Anthropi