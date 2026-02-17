AppleはApple Podcastに「ビデオポッドキャスト」を導入するアップデートを2026年2月16日に発表しました。視聴するユーザーはポッドキャストを映像付きで見るか音声のみで聞くかをシームレスに切り替えることが可能で、ポッドキャストを配信するクリエイター側はビデオ広告の導入により収益性を高めることができます。Apple、Apple Podcastでの新しいビデオポッドキャスト体験を発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsr