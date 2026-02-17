巨人は１７日、那覇でロッテとの練習試合に臨んだ。先発したドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝は２回２安打無失点と堂々の対外試合デビュー。先発ローテ入りを目指す左腕の初登板をスポーツ報知評論家の宮本和知氏が見た。左投手、しかも先発で１４９キロは、なかなかいない。今の時期でこれだけ出ているんだから、シーズンでは確実に１５０キロは超えていく。魅力的な投手が出てきたね。この日見た感じでは真っす