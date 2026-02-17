ブレーメンを率いるダニエル・ティウネ監督が、14日のバイエルン戦でスタメン落ちした右SB（サイドバック）菅原由勢について語った。16日、地元紙『Weser-Kurier』が伝えている。今月4日にダニエル・ティウネ氏を招へいしたブレーメンは14日、ブンデスリーガ第22節でバイエルンに0−3と完敗を喫した。これで12戦未勝利で、依然として降格の危機に瀕しているわけだが、この試合において51歳の新指揮官は、右サイドバックおよび