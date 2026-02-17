◆練習試合巨人―ロッテ（１７日・那覇）巨人の浦田俊輔内野手が第１打席に２試合連続安打となる「９番・二塁」で先発出場している。３回無死、ロッテの２番手・吉川の外角１４０キロ直球を中前へはじき返してチーム初安打。続く松本の４球目で二盗に成功。無死一、二塁となって丸の左前打で一気に生還し、バットと俊足で先制点に貢献した。正二塁手の吉川尚輝内野手が両股関節の手術明けで故障班で調整中。１年目の昨年は