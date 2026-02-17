アルビレックス新潟は17日、MFダニーロ・ゴメスと2026シーズンの契約更新に合意したことを発表した。チームへの合流は3月上旬予定となっている。ダニーロ・ゴメスは1999年生まれの現在27歳。母国の名門サンパウロでプロデビューを飾り、アトレチコ・ゴイアニエンセやクイアバ、ポンチ・プレッタなどを経て2023年1月に新潟へ加入した。ここまで公式戦通算68試合出場4ゴール5アシストという成績を残し、2025明治安田J1リーグでも