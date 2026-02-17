サッカーのＷ杯（米国・メキシコ・カナダ共催、６月１１日開幕）開催国である米国のメジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）が現地時間２１日に開幕する。１９９６年のリーグ開始から３０年を迎え、ＭＬＳリーグのバイス・プレジデントを務めるダン・コートマンシュＣＣＯが１７日、オンラインで日本メディアの合同取材に対応した。９５年から携わり、リーグの全ての歴史を知る数少ない人物であるコートマンシュ氏は「この国のサッカー