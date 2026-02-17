女優見上愛（26）上坂樹里（20）がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日スタート、月〜金曜午前8時）のメインビジュアルが17日、発表された。主人公は一ノ瀬りんと大家直美の2人の女性。明治時代の激動の社会を舞台に、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込む様子を描いた。りんと直美、2人のかろやかではつらつとした姿が印象的なビジュアルのデザインを手がけた太田江理子さんは「着物を脱ぎ、真っ白な