ミラノ・コルティナオリンピックは大会11日目。ジャンプの新種目「男子スーパーチーム」は、メダル圏内にいながらまさかの結末となりました。2人一組で競う新種目。日本は2回目を終え6位と出遅れましたが、3回目に二階堂蓮選手（24）が138.5メートルのビッグジャンプで2位に浮上しました。しかし、このあと雪が強くなり試合は打ち切りに。2回目までの成績で順位が確定しました。3回目を飛ぶことができなかった小林陵侑選手（29）は