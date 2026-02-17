准看護師は看護職の一つですが、看護師とは別の資格で、平均賃金や業務上の位置づけが異なります。今回は、准看護師と看護師の免許や仕事内容の違い、年収の差、准看護師から看護師を目指す方法などについてご紹介します。 准看護師と看護師の違いとは 准看護師と看護師の違いについて、免許の種類、仕事内容を比較していきます。 免許の種類 看護師資格のなかで区分されているのではなく、准看護師と看護師は別