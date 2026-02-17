全日本海員福祉センター(JSS)は、人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ」2026年の作品を募集している。テーマは海で働く人たち、海、船、港、海岸など、海を題材とした作品。締め切りは、5月13日必着。人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ」は、2026年が第37回目となるフォトコンテスト。日本の海運、水産など海に働く人々や海について、より多くの方々に理解を深めてもらうことを願い、1990年｢海の記念日｣50周年の