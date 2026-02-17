ZEROBASEONE（ZB1）のキム・テレが、大胆なイメージチェンジでファンの心を射止めた。キム・テレは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】キム・テレ、メンバーとの“密着ハグSHOT”公開された写真には、大胆にイメージチェンジした“ピンクヘア”がひときわ目を引くキム・テレの姿が収められている。柔らかなピンクヘアが、彼の透明感あふれる白い肌をより一層引き立て、まるで物語の中から飛び出し