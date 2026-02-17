韓国ウィンタースポーツ史に新たな1ページを刻んだチェ・ガオン（17、世和高校）が凱旋した。金メダルの興奮冷めやらぬなか、“女王”は何を語ったのだろうか。【画像】チェ・ガオンの金獲得の瞬間に国民激怒2026ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード女子ハーフパイプで金メダルを獲得したチェ・ガオンは、2月16日に帰国した。彼女はイタリア・リヴィーニョのスノーパークで行われた決勝で最終90.25点を記録し、劇的な金メダル