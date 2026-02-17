韓国選手を中国選手と誤って紹介するミスを、1度や2度ではなく3度も繰り返す放送事故が発覚した。カナダの公共放送CBCが、自らのミスを認めて正式に訂正した。【画像】五輪中継でカナダ公共放送が韓国人選手を繰り返し中国人と紹介CBCは2月16日、公式サイトで「訂正および説明（Corrections and clarifications）」とし、「CBCスポーツは重要な訂正および説明を公開の場で記録している」と明らかにした。CBCは「2026年2月14日、CBC