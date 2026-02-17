【COMBAT ARMORS MAX19 アビテート F44A クラブガンナー（二次再販）】 予約期間：2月17日～4月1日 発送：7月予定 価格：7,920円 マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX19 アビテート F44A クラブガンナー」二次再販の予約を2月17日から4月1日まで受け付けている。価格は7,920円。商品の発送は7月を予定している